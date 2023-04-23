Данилов призвал предоставлять Украине больше оружия вместо призывов к переговорам с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал предоставлять Украине больше оружия вместо призывов к переговорам с РФ.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для России аргумент общения", - написал Данилов в фейсбуке.

Как сообщалось, итальянская газета La Stampa, которую цитирует издание Libero Quotidian, обнародовала интервью с главой Минобороны Италии Гвидо Крозетто, где тот заявил о необходимости посадить Украину и Россию за стол мирных переговоров. А также о том, что Китай мог стать посредником в этом.

В.Алиев