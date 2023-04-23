Франция предоставит Украине лоцманские суда и автобусы

Париж пообещал предоставить Украине суда и автобусы, сообщает BFMTV.
Кроме этого, глава Министерства транспорта Франции Клеман Бон заявил, что страна поставит Украине порядка 20 тыс. тонн рельсов для восстановления железнодорожного полотна.
Агентство уточняет, что Париж пообещал Киеву лоцманские суда и "дополнительные" автобусы.
Ранее французская газета Le Monde писала, что Украина попросила Францию предоставить данные, которые позволили бы украинской авиации и беспилотникам действовать на сверхмалых высотах в Беларуси, однако Париж отказал в этом.
В.Алиев
В Баку осудили сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване – МИД
Решение Баку об установке КПП на границе с Арменией при въезде на Лачинскую дорогу является легитимным – МИД Азербайджана
Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с армянской стороны
Болгария в феврале потратила свыше 27 млн евро на закупку газа из Азербайджана
Baker Tilly Audit Azərbaycan получило подряд от Aqroservis
Глава «КазМунайГаз» положительно оценил выполнение договоренностей с SOCAR
В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19
В Азербайджане 4 члена одной семьи погибли от удара током
На западе Азербайджана два человека погибли в результате взрыва при производстве угля - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС