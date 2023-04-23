Решение Баку об установке КПП на границе с Арменией при въезде на Лачинскую дорогу является легитимным – МИД Азербайджана

Решение Официального Баку об установке контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Арменией, на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди, является законным и соответствуем всем нормам международного права, заявляет МИД Азербайджана.

«Решение Азербайджана об установке КПП на границе с Арменией – легитимное и соответствует всем нормам международного права. Тем более Армения на встречах в Праге и Сочи признала территориальную целостность Азербайджана. Исходя из этого, Армения должна уважать и принять право Азербайджана контролировать въезд и выезд на свою территорию», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана в ответ на комментарии МИДа Армении по установке КПП.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба в воскресенье объявила об установке КПП на армяно-азербайджанской границе на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

МИД Азербайджана расценивает заявление внешнеполитического ведомства Армении, как очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана. «Официальный Баку считает эти действия Еревана неприемлемыми и категорически отвергает заявление МИД Армении», - подчеркивает ведомство.

В Баку считает, что такие заявления Еревана не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и ведут к росту напряженности.

«Азербайджан считает безосновательным утверждения Еревана о том, что Баку установкой КПП нарушил пункты трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ). Согласно трехстороннему заявлению, Азербайджан обязался гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов, движущихся по дороге Лачин-Ханкенди. Это обязательство также включает предотвращение злоупотреблений на Лачинской дороге. Организация погранперехода в начале дороги не меняет схему движения на дороге. Обеспечение безопасности границ, выходящее за рамки трехсторонней декларации, является прерогативой правительства Азербайджана и необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и законности», - подчеркнули в МИД.

Кроме этого, МИД Азербайджана считает беспочвенными и неприемлемыми абсурдные утверждения Еревана о том, что создание КПП направлено на «этническую чистку» (армян – ИФ).

В целом, Баку расценивает заявление Еревана, как предлог, чтобы «нанести удар по усилиям, связанным с возобновлением мирных переговоров».

«Рекомендуем Армении прекратить подобные провокации, ответственно подойти к усилиям по нормализации отношений с Азербайджаном на основе таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет стран, занять конструктивную позицию, а не препятствовать мирным переговорам под различными оправданиями. Мы также призываем Армению прекратить попытки использовать международное сообщество в качестве инструмента своей клеветнической кампании против Азербайджана», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов