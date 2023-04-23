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Дальнее зарубежье 23.04.2023 22:04

В МИД РФ заявляют об отсутствии планов встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

Планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на полях мероприятий по линии СБ ООН нет, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Таких планов нет. У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент", - сказал он журналистам в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.

"Я не уверен, что господин Блинкен в этих числах будет находиться в штаб-квартире ООН. Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет, повторяю, мы найдем формы, как донести сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем (невыдачу виз российским журналистам), очередным проявлением резко антироссийского курса, как найти формы, чтобы это донести для тех, кто занимается российской политикой в США. И мы ответим. Еще раз подчеркиваю", - заявил Рябков.

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Тэги: ЛАВРОВ, БЛИНКЕН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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