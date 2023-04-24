НАТО начинает противолодочные учения в Северной Атлантике

В Северной Атлантике в понедельник начинаются крупномасштабные учения военно-морских сил стран-членов НАТО Dynamic Mongoose, в ходе которых будут отрабатываться действия по противолодочной борьбе, сообщает Североатлантический альянс.
В учениях, которые будут проходить в Норвежском море и продлятся 11 дней, задействованы 15 кораблей, 4 подлодки и патрульные противолодочные самолеты.
Их главная задача - отработка взаимодействия сил альянса по противолодочной обороне в регионе между Норвегией, датскими Фарерскими островами и Исландией.
В учениях принимают участие 12 стран альянса: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Норвегия, Нидерланды, Дания, Польша, Португалия, Испания и Исландия.
"Учения Dynamic Mongoose должны подтвердить, что команды готовы реагировать на угрозы, исходящие от подводных сил, и продемонстрировать готовность альянса защищать всех союзников", - отметили в НАТО.
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