НАТО начинает противолодочные учения в Северной Атлантике

В Северной Атлантике в понедельник начинаются крупномасштабные учения военно-морских сил стран-членов НАТО Dynamic Mongoose, в ходе которых будут отрабатываться действия по противолодочной борьбе, сообщает Североатлантический альянс.

В учениях, которые будут проходить в Норвежском море и продлятся 11 дней, задействованы 15 кораблей, 4 подлодки и патрульные противолодочные самолеты.

Их главная задача - отработка взаимодействия сил альянса по противолодочной обороне в регионе между Норвегией, датскими Фарерскими островами и Исландией.

В учениях принимают участие 12 стран альянса: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Норвегия, Нидерланды, Дания, Польша, Португалия, Испания и Исландия.

"Учения Dynamic Mongoose должны подтвердить, что команды готовы реагировать на угрозы, исходящие от подводных сил, и продемонстрировать готовность альянса защищать всех союзников", - отметили в НАТО.