Байден намерен назначить Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании 2024 года

Руководить кампанией по переизбранию президента США Джо Байдена на выборах в 2024 году будет высокопоставленный чиновник Белого дома Джули Чавес Родригес, сообщает CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент Байден собирается назначить Джули Чавес Родригес, высокопоставленного чиновника (...) и давнюю активистку Демократической партии, руководить своей кампанией по переизбранию", - пишет телеканал.

Отмечается, что Чавес Родригес в настоящее время является старшим советником и помощником президента, а также директором управления по межправительственным вопросам Белого дома.

Чавес Родригес - внучка лидера лейбористов и борца за гражданские права Сезара Чавеса. В настоящее время она является самым высокопоставленным латиноамериканским чиновником в администрации США.

По данным телеканала, Чавес Родригес в случае назначения на должность будет руководить повседневными операциями из штаба предвыборной кампании, который будет находиться либо в родном городе президента Уилмингтоне (штат Делавэр), либо в близлежащей Филадельфии.

Как сообщили источники CBS News, главе Белого дома еще предстоит принять несколько ключевых кадровых и оперативных решений.

Хотя ожидается, что кампания по переизбранию Байдена начнется с видеообращения во вторник, дата может сдвинуться, если эти назначения не будут сделаны, добавили они.

Уточняется, что общая картина, стратегические решения и координация официального графика президента и предвыборной кампании по-прежнему будут разрабатываться в основном группой старших помощников, которые, вероятно, будут распределять свое время между работой в Белом доме и предвыборными обязанностями.

В частности, в эту группу входят Майк Донилон, Анита Данн, Брюс Рид и Стив Рикетти, а также глава администрации Джеффри Зиентс и его заместитель Дженнифер О`Мэлли Диллон, которая руководила кампанией 2020 года.

Кроме того, ожидается, что среди других внешних советников будут бывший глава администрации Рон Клейн и бывший директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, а также, как всегда, сестра президента и его многолетний политический советник Валери Байден Оуэнс.

Выборы президента США состоятся в 2024 году. До этого каждая партия проведет внутренние выборы - праймериз, на которых определит своего кандидата.