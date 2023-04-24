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Дальнее зарубежье 24.04.2023 10:37

Henkel закрыл сделку по продаже российских активов

Концерн Henkel закрыл сделку по продаже российского бизнеса.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, немецкая Henkel AG &Co больше не владеет ООО "Хенкель Рус". С 21 апреля российское юрлицо на 100% принадлежит Lead Holding Ltd., зарегистрированной в ОАЭ.

Ранее Henkel заявила, что активы будут проданы за 54 млрд рублей консорциуму инвесторов: Augment Investments Виктора Харитонина, Kismet Capital Ивана Таврина и Elbrus Services, которая, по данным источников "Интерфакса", принадлежит сооснователю Elbrus Capital Дмитрию Крюкову.

Акционерная структура в рамках сделки не раскрывалась.

Henkel принял решение выйти из бизнеса в РФ в апреле 2022 года, а в начале марта 2023 года сообщил, что намерен сделать это до конца первого квартала. В конце декабря 2022 года Henkel выделила свой бизнес в России, с 1 января он начал работать независимо под названием Lab Industries.

Henkel работал в России с 1991 года. На конец 2022 года, по данным компании, ей принадлежали фабрики в Перми, Саратовской области (Энгельс), Ленинградской области (Тосно), Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, а также два предприятия в Московском регионе - в Ногинске и Коломне.

Российский бизнес ежегодно приносил группе около $1,06 млрд, заявляла в декабре председатель комитета акционеров и наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. В отчетности компании за 2022 год говорится, что списание российских активов стоило концерну порядка 1,1% мировых продаж. Выставленные на продажу активы (предприятия в РФ плюс один завод в Белоруссии) компания оценила в 673 млн евро.

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Тэги: РОССИЯ, HENKEL, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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