Henkel закрыл сделку по продаже российских активов

Концерн Henkel закрыл сделку по продаже российского бизнеса.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, немецкая Henkel AG &Co больше не владеет ООО "Хенкель Рус". С 21 апреля российское юрлицо на 100% принадлежит Lead Holding Ltd., зарегистрированной в ОАЭ.
Ранее Henkel заявила, что активы будут проданы за 54 млрд рублей консорциуму инвесторов: Augment Investments Виктора Харитонина, Kismet Capital Ивана Таврина и Elbrus Services, которая, по данным источников "Интерфакса", принадлежит сооснователю Elbrus Capital Дмитрию Крюкову.
Акционерная структура в рамках сделки не раскрывалась.
Henkel принял решение выйти из бизнеса в РФ в апреле 2022 года, а в начале марта 2023 года сообщил, что намерен сделать это до конца первого квартала. В конце декабря 2022 года Henkel выделила свой бизнес в России, с 1 января он начал работать независимо под названием Lab Industries.
Henkel работал в России с 1991 года. На конец 2022 года, по данным компании, ей принадлежали фабрики в Перми, Саратовской области (Энгельс), Ленинградской области (Тосно), Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, а также два предприятия в Московском регионе - в Ногинске и Коломне.
Российский бизнес ежегодно приносил группе около $1,06 млрд, заявляла в декабре председатель комитета акционеров и наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. В отчетности компании за 2022 год говорится, что списание российских активов стоило концерну порядка 1,1% мировых продаж. Выставленные на продажу активы (предприятия в РФ плюс один завод в Белоруссии) компания оценила в 673 млн евро.
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