Алиев обсудил с Бурчуладзе региональную безопасность и перспективы сотрудничества между Баку и Тбилиси в оборонной сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи отмечалось успешное развитие связей между двумя странами в различных областях, в том числе и в военной.

«Глава государства и министр обороны Грузии обсудили перспективы сотрудничества и вопросы региональной безопасности», - говорится в информации.

Н.Аббасова