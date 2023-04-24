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Оборона 24.04.2023 10:42

Алиев обсудил с Бурчуладзе региональную безопасность и перспективы сотрудничества между Баку и Тбилиси в оборонной сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи отмечалось успешное развитие связей между двумя странами в различных областях, в том числе и в военной.

«Глава государства и министр обороны Грузии обсудили перспективы сотрудничества и вопросы региональной безопасности», - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ


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