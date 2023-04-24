У глав Минобороны Турции, РФ, Сирии и Ирана на вторник запланирована встреча в Москве - Акар

Главы оборонных ведомств и разведслужб Турции, России, Ирана и Сирии во вторник должны будут встретиться в Москве, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"Четырехсторонняя встреча глав Минобороны и разведслужб Турции, РФ, Ирана и режима президента Сирии Башара Асада планируется на вторник, 25 апреля в Москве", - передает "Анадолу" слова министра.
В декабре 2022 года в Москве состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет.
10 апреля 2023 г. стало известно, что планировавшуюся встречу глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии пришлось перенести из-за позиции Дамаска, который требует вывода турецких сил с сирийской территории, прежде чем участвовать в переговорах с Анкарой. По сообщениям "Анадолу", глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявлял, что министры четырех стран, как планируется, теперь встретятся в начале мае в Москве.
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