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Дальнее зарубежье 24.04.2023 11:55

У глав Минобороны Турции, РФ, Сирии и Ирана на вторник запланирована встреча в Москве - Акар

Главы оборонных ведомств и разведслужб Турции, России, Ирана и Сирии во вторник должны будут встретиться в Москве, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Четырехсторонняя встреча глав Минобороны и разведслужб Турции, РФ, Ирана и режима президента Сирии Башара Асада планируется на вторник, 25 апреля в Москве", - передает "Анадолу" слова министра.

В декабре 2022 года в Москве состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет.

10 апреля 2023 г. стало известно, что планировавшуюся встречу глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии пришлось перенести из-за позиции Дамаска, который требует вывода турецких сил с сирийской территории, прежде чем участвовать в переговорах с Анкарой. По сообщениям "Анадолу", глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявлял, что министры четырех стран, как планируется, теперь встретятся в начале мае в Москве.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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