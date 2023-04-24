ЕС пока не готов представить новые санкции против РФ

Евросоюз еще не подготовил новый пакет санкций в отношении России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Сегодня мы не в той ситуации, чтобы говорить о завершении подготовки нового пакета санкций в отношении России. Мы продолжим обсуждения", - сказал Боррель в понедельник перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ЕС вводить санкции против атомной энергетики РФ.
Ранее сообщалось, что основной темой Совета ЕС на уровне глав МИД станет Украина. В материалах к заседанию совета говорится, что министры обсудят военную поддержку, санкции, вопросы продовольственной безопасности, "украинскую формулу мира".
Отдельным пунктом главы МИД обсудят "реализацию плана действий ЕС в связи с геополитическими последствиями" военных действий РФ в Украине.
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