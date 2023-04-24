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Дальнее зарубежье 24.04.2023 12:15

ЕС пока не готов представить новые санкции против РФ

Евросоюз еще не подготовил новый пакет санкций в отношении России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня мы не в той ситуации, чтобы говорить о завершении подготовки нового пакета санкций в отношении России. Мы продолжим обсуждения", - сказал Боррель в понедельник перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ЕС вводить санкции против атомной энергетики РФ.

Ранее сообщалось, что основной темой Совета ЕС на уровне глав МИД станет Украина. В материалах к заседанию совета говорится, что министры обсудят военную поддержку, санкции, вопросы продовольственной безопасности, "украинскую формулу мира".

Отдельным пунктом главы МИД обсудят "реализацию плана действий ЕС в связи с геополитическими последствиями" военных действий РФ в Украине.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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