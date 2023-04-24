Военного парада на День Победы в Казахстане не будет

Казахстан в этом году не будет проводить военный парад в День Победы в целях экономии бюджетных средств, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минобороны республики.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", - ответили в ведомстве в понедельник.

В министерстве отметили, что в настоящее время "приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана".

"В настоящее время министерством обороны спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещением их подвигов в средствах массовой информации. Информация, о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая будет опубликована на сайте министерства в ближайшее время", - добавили в Минобороны.

В 2020 и 2021 годах военные парады, посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества, были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. В 2022 году парада также не было в целях экономии бюджетных средств.

В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник - День защитника Отечества, а 9 мая - государственный праздник День Победы.