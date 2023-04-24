Решение по 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины будет одобрено в ближайшие дни - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель убежден, что решение в отношении 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины будет найдено в ближайшие дни.

Об этом он сказал в понедельник перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое проходит в Люксембурге.



Как известно, после того, как ЕС принял решение по первому треку выделить 1 млрд евро на возмещение расходов странам ЕС, которые уже выделили Украине боеприпасы из своих запасов, второй трек – выделить 1 млрд евро на закупку, еще находится в стадии обсуждение по причине разногласий некоторых стран блока. Третьим треком предусмотрена совместная закупка боеприпасов.

"По второму треку еще есть некоторые разногласия. Но я уверен, все понимают, что мы находимся в ситуации чрезвычайной срочности, и я уверен, что в последующие дни мы достигнем договоренностей. Но в то время, как мы ищем эти договоренности, не думайте, что мы просто сидим и ждем, вся работа продолжается. Когда мы достигнем правовых договоренностей, практическая работа будет завершена", - сказал Боррель.

Он также рассказал, что у него состоялся разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в ходе которого Боррель "объяснил, что есть два трека". "Первый уже работает. Мы получили запрос возместить (затраты стран ЕС на) 600 млн евро. Я не могу вам сказать о боеприпасах, которые (были поставлены) за рамками этих 600 млн евро. Но меня уже попросили выплатить 600 млн евро", - сообщил высокий представитель ЕС.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал надежду, что данное решение будет принято уже сегодня. "Когда речь идет о том, чтобы найти быстрое решение в отношении боеприпасов для Украины, то это не только политическое обязательство, которое было одобрено на прошлом Совете, но и мессидж Украине, что мы будем продолжать поддерживать Украину в военном отношении. Мы ожидаем, что сможем найти договоренности сегодня", - сказал он.