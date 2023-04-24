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Карабах 24.04.2023 13:45

Песков об установке Азербайджаном КПП на Лачинской дороге: ситуация непростая, требует дополнительных усилий

В Кремле заявили о необходимости предпринять дополнительные усилия в связи с установлением азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия продолжает свои посреднические усилия, и, главным образом, по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны ранее. Россия продолжит работать над этим вместе с Ереваном и Баку".

"Контакты мы продолжаем. Ситуация, действительно, непростая, она требует дополнительных усилий, а главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений", - добавил Песков.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Азербайджана в воскресенье объявила об установке КПП на армяно-азербайджанской границе на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, КПП


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