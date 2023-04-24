Международный суд ООН приостановил рассмотрение иска Армении к Азербайджану по CERD

Баку представил в Международный суд ООН предварительные возражения по основному иску Армении к Азербайджану по Конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации".
"Азербайджанская сторона 21 апреля текущего года официально представила в Международный суд свои предварительные возражения по основному иску, предъявленному Арменией к Азербайджану по Конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации"", -говорится в сообщении азербайджанского МИД.
По информации ведомства, в связи с представленными Азербайджаном возражениями, Международный суд ООН приостановил "рассмотрение основного искового документа Армении".
Армения 16 сентября 2021 года инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске содержатся обвинения в адрес Азербайджана в расовой дискриминации, продолжающейся на протяжении десятилетий и в ходе конфликта в сентябре 2020 года.
Азербайджан 23 сентября 2021 года подал встречный иск, в котором говорится, что Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения.
Н.Аббасова
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