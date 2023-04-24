Азербайджан и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве в области обороны

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник в Баку провел встречу с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.
"Стороны подробно обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Гасанов проинформировал грузинского коллегу о провокациях, совершенных Арменией с целью обострения ситуации на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент .
По информации ведомства, на встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, состоялся подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений и рабочих встреч
"По итогам встречи министры подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обороны", - говорится в информации.
Н.Аббасова
Чехия надеется на увеличение поставок казахстанской нефти
Болгария в феврале потратила свыше 27 млн евро на закупку газа из Азербайджана
В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19
В Азербайджане 4 члена одной семьи погибли от удара током
На западе Азербайджана два человека погибли в результате взрыва при производстве угля - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Парад в Москве 9 мая состоится, ведется подготовка - Песков
ЕС разместит в Молдове миссию в рамках совместной политики безопасности и обороны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС