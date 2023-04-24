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Оборона 24.04.2023 14:17

Азербайджан и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве в области обороны

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник в Баку провел встречу с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

"Стороны подробно обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Гасанов проинформировал грузинского коллегу о провокациях, совершенных Арменией с целью обострения ситуации на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент .

По информации ведомства, на встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, состоялся подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений и рабочих встреч

"По итогам встречи министры подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обороны", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, , ГРУЗИЯ, ОБОРОНА, СОГЛАШЕНИЕ


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