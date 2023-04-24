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Регион 24.04.2023 15:10

Британия, США и ЕС вводят санкции против командования КСИР

Великобритания вместе с США и Евросоюзом в понедельник ввела санкции в отношении представителей командования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в связи с нарушениями прав человека, сообщает британский МИД.

"Великобритания, США и ЕС сегодня объявляют о новых санкциях в отношении официальных лиц иранского режима, ответственных за нарушения прав человека", - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник британским внешнеполитическим ведомством.

В нем отмечается, что под санкции подпали четыре человека - командующие КСИР Мохаммад Назар Азими, Хабиб Шахсавари, Мохсен Карими и Ахмад Кадем. В Лондоне подчеркнули, что считают этих людей ответственными за подавление протестов в ряде иранских провинций, в том числе в Керманшахе, Хузестане и Западном Азербайджане.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.

В документе отмечается, что с октября 2022 года Великобритания внесла в санкционные списки более 70 иранцев, а за все время - более 300.

"Иранский режим несет ответственность за жестокие репрессии в отношении иранского народа, а также за распространение кровопролития по всему миру. Именно поэтому мы ввели санкции против более 300 физлиц из Ирана, включая санкции против КСИР как организации", - приводят в пресс-релизе слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

Он добавил, что Лондон продолжит принимать меры в отношении Тегерана.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ИРАН, САНКЦИИ


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