Британия, США и ЕС вводят санкции против командования КСИР

Великобритания вместе с США и Евросоюзом в понедельник ввела санкции в отношении представителей командования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в связи с нарушениями прав человека, сообщает британский МИД.
"Великобритания, США и ЕС сегодня объявляют о новых санкциях в отношении официальных лиц иранского режима, ответственных за нарушения прав человека", - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник британским внешнеполитическим ведомством.
В нем отмечается, что под санкции подпали четыре человека - командующие КСИР Мохаммад Назар Азими, Хабиб Шахсавари, Мохсен Карими и Ахмад Кадем. В Лондоне подчеркнули, что считают этих людей ответственными за подавление протестов в ряде иранских провинций, в том числе в Керманшахе, Хузестане и Западном Азербайджане.
Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.
В документе отмечается, что с октября 2022 года Великобритания внесла в санкционные списки более 70 иранцев, а за все время - более 300.
"Иранский режим несет ответственность за жестокие репрессии в отношении иранского народа, а также за распространение кровопролития по всему миру. Именно поэтому мы ввели санкции против более 300 физлиц из Ирана, включая санкции против КСИР как организации", - приводят в пресс-релизе слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.
Он добавил, что Лондон продолжит принимать меры в отношении Тегерана.
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