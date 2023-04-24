ООН планирует операцию по перевалке нефти с брошенного танкера в Йемен

Международная морская организация ООН (IMO) призывает государства пожертвовать оборудование для ликвидации разливов нефти, чтобы использовать его во время операции по экстренной перевалке нефти с брошенного танкера FSO Safer у побережья Йемена.

Отмечается, что для этих целей уже приобретен большой танкер Nautica. Судно покинуло Китай 6 апреля и должно прибыть в Красное море в начале мая.

"Такие операции сложны и, по своей сути, рискованны. (...) Одним из критических пробелов, выявленных в готовности Йемена к реагированию на разлив нефти, является отсутствие в стране специализированного оборудования. Из-за длительных сроков изготовления и приобретения оборудования для ликвидации разливов нефти IMO ждёт пожертвования в виде бывшего в употреблении или с истекшим сроком службы оборудования для ликвидации разливов, которое можно было бы доставить в регион в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.

FSO Safer был пришвартован в районе морского терминала Рас-Иса с 1988 года для приема, хранения и отгрузки нефти, поступающей с месторождений провинции Мариб. В 2015 году из-за войны в Йемене деятельность и техническое обслуживание судна были приостановлены.

"С тех пор танкер не проверялся, но все оценки его структурной целостности показывают, что в настоящее время он изношен до такой степени, что не подлежит ремонту и находится перед неизбежным риском разрушения или взрыва", - говорится в сообщении.

Разлив нефти с FSO Safer может стать одной из крупнейших экологических катастроф, отмечает IMO. Супертанкер содержит около 150 тыс. тонн нефти, что в четыре раза превышает объем, высвободившийся во время инцидента с Exxon Valdez в 1989 году.