Песков назвал ложью, что двойники работают за Путина в то время как он сидит в бункере

Предположения о том, что у президента РФ Владимира Путина много двойников, которые вместо него участвуют в мероприятиях в то время как он находится в бункере, являются ложью, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный, с трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом", - сказал Песков.

Он заметил, что энергетике Путина можно только позавидовать. "Его здоровья, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", - добавил пресс-секретарь президента.



При этом он отметил, что в простонародье "бункером" называется координационно-аналитический центр правительства, Белого дома. "Это феноменальное, высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит все, что происходит в нашей стране, любые предвестники проблем в экономике, социальной сфере, медицине, технологиях и т.д.", - добавил Песков, предложив участникам просветительского марафона поспрашивать об этом центре у членов правительства, которые также будут гостями мероприятия.

"Вот такой у нас "бункер", но совсем не тот, о котором говорят неправду на коллективном Западе", - отметил он.