Подавляющее большинство французов теперь сожалеют о переизбрании Макрона

Почти 70% французов заявили, что переизбрание президента Франции Эмманюэля Макрона на второй срок год назад было "плохим событием для страны", свидетельствуют результаты опроса для телеканала БФМ-ТВ.

Согласно его данным, такого мнения придерживаются 69% опрошенных.

Респондентов также попросили оценить деятельность президента в разных сферах политической жизни. 79% французов считают недостаточными действия Макрона в области здравоохранения, 77% - в сфере образования и иммиграции.

Опрос также показал, 60% опрошенных недовольны ролью Франции на международной арене и действиями Макрона в отношении международных конфликтов.

Опрос проводился 22-24 апреля. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

24 апреля 2022 года во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Макрон победил, набрав 58,5% голосов. Его оппонент, на тот момент лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен получила 41,5%.