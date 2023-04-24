Подавляющее большинство французов теперь сожалеют о переизбрании Макрона

Почти 70% французов заявили, что переизбрание президента Франции Эмманюэля Макрона на второй срок год назад было "плохим событием для страны", свидетельствуют результаты опроса для телеканала БФМ-ТВ.
Согласно его данным, такого мнения придерживаются 69% опрошенных.
Респондентов также попросили оценить деятельность президента в разных сферах политической жизни. 79% французов считают недостаточными действия Макрона в области здравоохранения, 77% - в сфере образования и иммиграции.
Опрос также показал, 60% опрошенных недовольны ролью Франции на международной арене и действиями Макрона в отношении международных конфликтов.
Опрос проводился 22-24 апреля. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.
24 апреля 2022 года во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Макрон победил, набрав 58,5% голосов. Его оппонент, на тот момент лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен получила 41,5%.
В Баку сочли неприемлемым заявление спикера парламента Армении по факту установления Азербайджаном КПП на границе
Международный суд ООН приостановил рассмотрение иска Армении к Азербайджану по CERD
Азербайджан и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве в области обороны
Green Tree снизила уставный капитал на 4,5%
Российский автозавод отгрузил в Азербайджан партию грузовиков на базе «Урал»
Песков: за взрывами "Северных потоков" стояло мощное государство
Причиной взрыва в пятиэтажном доме на юге Азербайджана стала утечка газа - прокуратура
В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19
В результате взрыва в пятиэтажном доме в городе Биласувар пострадали два человека - СМИ
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС