Нефть перешла к росту

Цены на нефть эталонных марок повышаются вечером в понедельник на фоне ослабления доллара.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 составляли $82,11 за баррель, что на $0,45 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к указанному времени на $0,38 (0,49%) - до $78,25 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, сокращается в ходе торгов на 0,32%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Кроме того, аналитики Energy Aspects Ltd. Амрита Сен и Кристофер Хейнс указывают на перспективу острой конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями. "Ожидается жесткое соперничество Азии и Европы, причем Азия может предложить более выгодную цену на нефть", - отметили они.