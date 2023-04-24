Теракты на газопроводах "Северный поток" не могли быть устроены террористом по примеру персонажа фильмов о Джеймсе Бонде, за взрывами стояло очень мощное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Взяли и устроили теракт, причем такого масштаба, что какой-то вселенский доктор Зло, как в фильме "Джеймс Бонд", такого устроить не мог. За этим должно стоять очень мощное государство. Оно и стояло, наверняка", - сказал он, выступая в понедельник на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Песков назвал взрывы на газопроводах "беспрецедентной историей".
При этом он отметил, что никто не хочет расследовать эти инциденты.
"Как мы ни кричим, как ни призываем всех к объективному, прозрачному, инклюзивному международному расследованию, все это уходит как в песок, и не слышно никаких колебаний, никаких опасений", - сказал Песков.
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