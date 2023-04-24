В результате взрыва в пятиэтажном доме в городе Биласувар пострадали два человека - СМИ

Мощный взрыв произошел в понедельник вечером в одном из пятиэтажных жилых домов в городе Биласувар (на юге Азербайджана - ИФ), сообщают азербайджанские СМИ. По их данным, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и бригады скорой помощи. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали два человека, они госпитализированы в Центральную больницу Биласуварского района. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».