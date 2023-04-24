Страны ЕС подтвердили поддержку процесса евроинтеграции Грузии - глава грузинского МИД

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на заседании совета ЕС в Люксембурге подтвердили поддержку процесса европейской интеграции Грузии, заявил в понедельник глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

"В целом хочу отметить, что министры иностранных дел стран-членов ЕС выразили очень положительное отношение к нам. Почти все заявили, что решительно поддерживают интеграцию Грузии в европейскую семью. Все однозначно подчеркивали, что видят Грузию в европейской семье, и это особенно важный для нас посыл, для укрепления наших реформ", - сказал министр.

Дарчиашвили сообщил журналистам, что в качестве приглашенного гостя принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД.

По его информации, на состоявшейся встрече были рассмотрены имеющиеся в повестке дня двусторонних отношений Грузии и ЕС вопросы, включая процесс выполнения страной 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Как отметил Дарчиашвили, на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем были сделаны "очень сильные" заявления в поддержку Грузии.

Что касается перспектив получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС, то, как считает министр, в конечном итоге решение будет политическим, но это политическое решение, по его словам, обязательно должно быть закреплено фактами.

"Конечно, это будет политическое решение, но при принятии этого политического решения мы хотим, чтобы наши партнеры руководствовались - и, вероятно, так и будет - теми конкретными ощутимыми результатами, которые наша страна дала в процессе выполнения 12 рекомендаций. Этот процесс, безусловно, будет продолжаться и в будущем. Я однозначно подчеркнул, что наша страна привержена реформам", - заявил глава МИД Грузии.