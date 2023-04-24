Гарибашвили на встречах в Брюсселе обсудит интеграцию Грузии в ЕС и НАТО

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в понедельник оправился с рабочим визитом в Брюссель, где состоятся его встречи на высоком уровне с представителями Евросоюза и НАТО, сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.
Основными темами на встречах в Брюсселе будет европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, сообщил журналистам сопровождающий премьера министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
"Визит в Брюссель всегда имеет особое значение, потому что именно благодаря этим динамичным отношениям и встречам мы еще больше укрепляем тот основной путь, на который встала наша страна в направлении европейской интеграции", - сказал Дарчиашвили.
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