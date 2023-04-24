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Происшествия 24.04.2023 21:37

Причиной взрыва в пятиэтажном доме на юге Азербайджана стала утечка газа - прокуратура

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в городе Биласувар (на юге Азербайджана - ИФ) в понедельник вечером произошел в результате утечки бытового газа, поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

"В процессе первичной оценки места происшествия выяснилось, что в результате взрыва в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного здания обсушился потолок и кровельное покрытие квартиры. В результате проводимых поисково-спасательных работ пожарные под обломками нашли живыми двоих человек, они переданы бригаде врачей скорой помощи", - говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

МЧС сообщает, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

По факту взрыва прокуратурой Биласуварского района Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 314.2 Уголовного Кодекса (халатность, повлекшая тяжкие последствия), ведется предварительное следствие.

"По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа", - говорится в информации районной прокуратуры.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЖИЛОЙ/ДОМ, ВЗРЫВ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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