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Транспорт и связь 24.04.2023 22:34

Российский автозавод отгрузил в Азербайджан партию грузовиков на базе «Урал»

Завод «ГИРД» из Миасса в Челябинской области РФ отгрузил в Азербайджан партию 10 грузовых автомобилей, построенных на базе шасси «Урал-4320».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу предприятия, спецтехника будет перевозить грузы по разным видам дорог и различной местности.

Бортовая платформа грузовика является сборно-разборной и оборудована откидными ступенями. Автомобили с установкой разработанного собственными силами предприятия надрамника подготовили для монтажа кранов-манипуляторов. Шасси является длиннообразным, компоновка полноприводная с колесной формулой 6x;6.

Грузовики оснащены 310-сильным двигателем рабочим объемом 6,65 литра, работающим в паре с 9-ступенчатой механической коробкой передач. Тормозная система использует пневматический привод.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗОВИКИ, ПОСТАВКИ

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