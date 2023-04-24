Green Tree снизила уставный капитал на 4,5%

ООО «Green Tree» объявило о снижении уставного капитала.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение компании, уставный капитал снижается с 5 млн 547,604 тыс. манатов до 5 млн 297,604 тыс. манатов, т.е. на 4,5%.

Причины снижения уставного капитала не указывается.

Претензии от кредиторов принимаются в течение одного месяца.

ООО «Green Tree» регистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в июле 2017 года. Компания занимается производством фруктов и овощей.

Р.Ахмедов