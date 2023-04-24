Green Tree снизила уставный капитал на 4,5%

ООО «Green Tree» объявило о снижении уставного капитала.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение компании, уставный капитал снижается с 5 млн 547,604 тыс. манатов до 5 млн 297,604 тыс. манатов, т.е. на 4,5%.
Причины снижения уставного капитала не указывается.
Претензии от кредиторов принимаются в течение одного месяца.
ООО «Green Tree» регистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в июле 2017 года. Компания занимается производством фруктов и овощей.
Р.Ахмедов
В Баку сочли неприемлемым заявление спикера парламента Армении по факту установления Азербайджаном КПП на границе
Международный суд ООН приостановил рассмотрение иска Армении к Азербайджану по CERD
Азербайджан и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве в области обороны
Причиной взрыва в пятиэтажном доме на юге Азербайджана стала утечка газа - прокуратура
В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19
В результате взрыва в пятиэтажном доме в городе Биласувар пострадали два человека - СМИ
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Вучич резко раскритиковал ЕС в связи с событиями в Косово
Гарибашвили на встречах в Брюсселе обсудит интеграцию Грузии в ЕС и НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС