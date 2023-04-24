Вучич резко раскритиковал ЕС в связи с событиями в Косово

Президент Сербии Александр Вучич обрушился с резкой критикой в адрес ЕС после состоявшихся в северном Косово выборов в органы местного управления, которые сербское меньшинство края бойкотировало, передает Associated Press.

"Наши люди в Косово показали, в какой стране они хотят жить", - сказал он, приветствуя бойкот голосования косовскими сербами. По словам Вучича, это было "мирное политическое восстание против оккупантов".

При этом агентство отмечает, что Вучич назвал "лжецами и мошенниками" европейских посредников на переговорах о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

В ЕС заявили в понедельник, что выборы в органы самоуправления провели в соответствии с правовой базой Косово и выразили сожаление в связи с тем, что "не все партии и сообщества воспользовались своим демократическим правом голосовать на выборах".

В воскресенье в Косово состоялись выборы на муниципальные должности, которые сербы покинули еще прошлой осенью в знак протеста против политики Приштины. Несколько раз их переносили.

Белград призвал проживающих там сербов бойкотировать это голосование. В итоге по итогам выборов победа досталась этническим албанцам. Власти Косово охарактеризовали состоявшееся голосование как "проявление демократии", которой не помешала "кампания угроз, организованная Белградом".