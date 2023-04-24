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Дальнее зарубежье 24.04.2023 23:47

Боррель: ЕС будет делать все возможное для усиления военной помощи Украине

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал "продолжать поддерживать украинскую оборону", в том числе поставками средств ПВО, танков и боевых самолетов, а также выполнить обязательство Брюсселя по боеприпасам.

"Более тысячи ракет были поставлены Украине, а также некое число снарядов, которое продолжает увеличиваться, но которое в ближайшие дни увеличится еще больше", - сказал глава дипломатии Евросоюза в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, отметив, что не может называть конкретных цифр, поскольку данная работа продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе выполнения Евросоюзом обещания обеспечить Украину боеприпасами, тогда как миллионная цель остается еще очень далекой и поставленные Киеву артиллерийские снаряды исчисляются пока лишь десятками тысяч, Боррель признал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, обращавшийся к коллегам из ЕС по видеосвязи, высказывался в жесткой форме о состоянии поставок снарядов и ракет большого радиуса действия.

"Поверьте мне, мы делаем все, что возможно, чтобы сдержать наше обещание. Я не могу вам дать точные цифры, они изменяются день ото дня. Но ясно, что первое направление работы, то есть передача боеприпасов из военных резервов государств-членов, пока вылилось прежде всего в поставку ракет - более тысячи ракет, поставленных Украине. По снарядам цифры не достигают того уровня, которого хотелось бы мне и Кулебе. Это несомненно", - ответил глава европейской дипломатии.

По его словам, теперь будут ускоряться темп и увеличиваться объем поставок. Он объяснил, что до конца мая будет вестись работа по запасам государств-членов на складах, на этом направлении еще остаются резервы.

"Но я полагаю, что все министры хорошо понимают срочность украинских запросов, и я обращусь к министрам обороны государств-членов, чтобы передать эту просьбу ускорить поставки", - сказал Боррель.

В ответ на вопрос о консенсусе по второму направлению работы - совместным закупкам боеприпасов для государств-членов ЕС и Украины - он заявил, что для решения этого вопроса не нужно согласие всех ста процентов членов ЕС, Европейское оборонное агентство и государства-члены уже работают, и Боррель уверен, что в ближайшие дни они придут к окончательному соглашению о том, как реализовать этот дополнительный заказ промышленности на 1 млрд евро.

Глава европейской дипломатии также сообщил, что член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон скоро представит предложения по третьему направлению работы по вооружениям ЕС и военной помощи Украине - усилению производственных мощностей оборонной промышленности Евросоюза.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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