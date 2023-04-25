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Дальнее зарубежье 25.04.2023 09:02

Возможность предоставления Сеулом оружия Киеву на саммите США-Корея обсуждать не планируется

Вопрос о предоставления Сеулом военной помощи Украине не включен в повестку встречи президентов Южной Кореи Юн Сок Еля и США Джо Байдена, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента республики.

"Что касается того, будет ли на повестке дня поддержка оружием, я скажу, что на данный момент этого не будет", - заявил чиновник журналистам.

Тем не менее он отметил, что лидеры США и Южной Кореи обсудят ситуацию на Украине в контексте глобальных проблем.

В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Украина станет важной темой в переговорах Байдена и Юн Сок Еля, но не стал вдаваться в подробности.

Юн Сок Ель посещает США с государственным визитом с 24 по 29 апреля.

Ранее президент Южной Кореи допустил возможность поставок на Украину боеприпасов и бронетехники. В Кремле в связи с этим выразили сожаление.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, УКРАИНА, САММИТ


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