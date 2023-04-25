Возможность предоставления Сеулом оружия Киеву на саммите США-Корея обсуждать не планируется

Вопрос о предоставления Сеулом военной помощи Украине не включен в повестку встречи президентов Южной Кореи Юн Сок Еля и США Джо Байдена, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента республики.
"Что касается того, будет ли на повестке дня поддержка оружием, я скажу, что на данный момент этого не будет", - заявил чиновник журналистам.
Тем не менее он отметил, что лидеры США и Южной Кореи обсудят ситуацию на Украине в контексте глобальных проблем.
В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Украина станет важной темой в переговорах Байдена и Юн Сок Еля, но не стал вдаваться в подробности.
Юн Сок Ель посещает США с государственным визитом с 24 по 29 апреля.
Ранее президент Южной Кореи допустил возможность поставок на Украину боеприпасов и бронетехники. В Кремле в связи с этим выразили сожаление.
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