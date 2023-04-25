Глава МИД Великобритании считает объявление холодной войны Китаю ошибкой

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник в ходе своего выступления, посвященного отношениям с Китаем, заявит, что объявление холодной войны Пекину было бы ошибкой.
"Для меня было бы ясно и легко, возможно, даже приятно объявить новую холодную войну. (...) Ясно, легко, приятно и ошибочно", - скажет Клеверли, согласно выдержкам, опубликованным его офисом.
По его словам, было бы ошибкой пытаться изолировать Китай. Глава МИД Великобритании считает, что взаимодействие с КНР необходимо в таких областях, как изменение климата, предотвращение пандемий, экономическая стабильность и распространение ядерного оружия.
Тем не менее, министр отметит, что Британия будет защищать свои интересы национальной безопасности и призовет Пекин к ответственности, если он нарушит свои международные обязательства или нарушит права человека.
"Я призываю Китай быть в равной степени открытым в отношении доктрины и намерений, стоящих за его военной экспансией, потому что прозрачность, безусловно, отвечает интересам всех, а секретность может только увеличить риск трагического просчета", - заявит Клеверли.
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