Армия Судана и СБР подтвердили согласие на 72-часовое прекращение огня

Вооруженные силы Судана согласились на 72-часовое прекращение огня, пишет Guardian, ссылаясь на сообщение армии республики в соцсетях.
"Армия Судана согласилась на 72-часовое перемирие при посредничестве США и Саудовской Аравии, которое начинается в полночь", - говорится в публикации.
Guardian также сообщает, что свою приверженность соблюдению договоренности подтвердили и Силы быстрого реагирования (СБР).
"Мы подтверждаем нашу приверженность полному прекращению огня в период перемирия", - цитирует издание СБР.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование СБР согласились на 72-часовое прекращение огня и призвал стороны не нарушать эту договоренность.
15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.
Алиев прибыл с визитом в Болгарию
Президент Азербайджана посетит Болгарию
В Баку сочли неприемлемым заявление спикера парламента Армении по факту установления Азербайджаном КПП на границе
Казахстан надеется на справедливую цену российского газа
Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире
Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $82,75 за баррель
Причиной взрыва в пятиэтажном доме на юге Азербайджана стала утечка газа - прокуратура
В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19
В результате взрыва в пятиэтажном доме в городе Биласувар пострадали два человека - СМИ
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Посол Китая в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти SOCAR
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС