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Дальнее зарубежье 25.04.2023 10:15

Япония и ЕС не согласились с идеей США о полном запрете экспорта в РФ

Страны ЕС и Япония не согласны с предложением США о почти полном запрете экспорта в Россию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"В рамках переговоров в преддверии саммита (G7 в Хиросиме - ИФ) ЕС и Япония выступили против предложения США запретить в странах G7 весь экспорт в Россию", - говорится в сообщении.

Подготовленная к саммиту G7 идея США заключалась в том, чтобы заменить действующий режим секторальных санкций против России на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями, пишет Financial Times. Исключения могли бы касаться сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции, отмечается в сообщении.

"Представители Японии и стран ЕС на прошлой неделе предположили, что подобный шаг будет неосуществим", - подчеркнули три осведомленных источника.

Ранее агентство "Киодо" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что страны G7 в преддверии саммита в Хиросиме рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию.

Саммит "большой семерки" пройдет в японской Хиросиме 19-21 мая.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЕС, ЭКСПОРТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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