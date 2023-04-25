Япония и ЕС не согласились с идеей США о полном запрете экспорта в РФ

Страны ЕС и Япония не согласны с предложением США о почти полном запрете экспорта в Россию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"В рамках переговоров в преддверии саммита (G7 в Хиросиме - ИФ) ЕС и Япония выступили против предложения США запретить в странах G7 весь экспорт в Россию", - говорится в сообщении.
Подготовленная к саммиту G7 идея США заключалась в том, чтобы заменить действующий режим секторальных санкций против России на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями, пишет Financial Times. Исключения могли бы касаться сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции, отмечается в сообщении.
"Представители Японии и стран ЕС на прошлой неделе предположили, что подобный шаг будет неосуществим", - подчеркнули три осведомленных источника.
Ранее агентство "Киодо" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что страны G7 в преддверии саммита в Хиросиме рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию.
Саммит "большой семерки" пройдет в японской Хиросиме 19-21 мая.
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