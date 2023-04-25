Япония и Южная Корея завершили эвакуацию своих граждан из Судана

Япония завершила эвакуацию своих граждан и членов их семей из Судана, 28 граждан Южной Кореи также покинули страну, сообщают местные СМИ.

"Сегодня рано утром восемь граждан Японии, включая сотрудников посольства и их семьи, покинули страну при содействии Франции. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников посольства и Францию за содействие", - сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам во вторник.

"В результате эвакуация всех граждан в Хартуме, выразивших до вчерашнего дня желание покинуть страну, включая сотрудников посольства, завершена", - добавил премьер.

Ранее премьер-министр объявил, что 45 граждан Японии и члены их семей вылетели из Порт-Судана в Джибути (Саудовская Аравия) на транспортном самолете сил самообороны Японии.