Япония и Южная Корея завершили эвакуацию своих граждан из Судана

Япония завершила эвакуацию своих граждан и членов их семей из Судана, 28 граждан Южной Кореи также покинули страну, сообщают местные СМИ.
"Сегодня рано утром восемь граждан Японии, включая сотрудников посольства и их семьи, покинули страну при содействии Франции. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников посольства и Францию за содействие", - сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам во вторник.
"В результате эвакуация всех граждан в Хартуме, выразивших до вчерашнего дня желание покинуть страну, включая сотрудников посольства, завершена", - добавил премьер.
Ранее премьер-министр объявил, что 45 граждан Японии и члены их семей вылетели из Порт-Судана в Джибути (Саудовская Аравия) на транспортном самолете сил самообороны Японии.
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