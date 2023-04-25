Военные из США и Великобритания готовятся помочь в эвакуации своих сограждан из Судана

Военнослужащие США и Великобритании, как ожидается, подключатся к организации эвакуации американских и британских граждан из Судана, сообщают западные СМИ.
"США планируют направить контингент войск в Порт-Судан для координации выезда американских граждан, желающих покинуть Судан", - сообщили телеканалу CBS News американские официальные лица.
Отмечается, что военные помогут проложить сухопутный маршрут в более чем 800 км между городами Хартум и Порт-Суданом, через который несколько тысяч американцев могли бы покинуть страну.
"Американские военные уже запускают разведывательные беспилотники вблизи сухопутного маршрута для выявления потенциальных угроз", - заявил в интервью телеканалу представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
В свою очередь телеканал Sky News передает, что группа британских военнослужащих прибыла в Порт-Судан "с разведывательной миссией", в то время "как Великобритания разрабатывает варианты для помощи в эвакуации британских граждан".
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