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Дальнее зарубежье 25.04.2023 10:22

Боррель счел достаточными разъяснения китайского МИД по поводу высказываний посла КНР во Франции

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает важным, что официальный Пекин дистанцировался от "недопустимых высказываний" своего посла в Париже.

"Вчера я опубликовал твит, в котором написал, что надеюсь, что эти заявления посла не представляют собой официальную позицию Китая. И теперь у нас имеется конкретный ответ, что так оно и есть. Словом, хорошая новость", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, в ходе которого состоялся обмен мнениями по Китаю глав МИД стран Евросоюза.

"Я полагаю, что объяснений, которые мы получили от (китайского - ИФ) министерства иностранных дел, достаточно", - заявил Боррель в ответ на вопрос, не намеревается ли глава дипломатии ЕС просить китайскую сторону о дополнительных пояснениях.

Другому журналисту на аналогичный вопрос Боррель ответил: "Очевидно, что я не буду начинать оценивать или комментировать высказывания того или иного посла. Меня интересовала официальная позиция Китая. Она была прояснена, и, как можно было бы ожидать, речь не идет о том, чтобы подвергать сомнению суверенитет бывших советских республик. Китай не подвергает сомнению суверенитет бывших советских республик, будь то республики Центральной Азии, Кавказа или страны Балтии".

"Могут быть другие проблемы, но в любом случае этот вопрос был четко прояснен центральной китайской властью. И это важно", - подытожил Боррель.

В ходе пресс-конференции он также сообщил, что страны ЕС продолжат обсуждать отношения с Китаем. По его словам, к традиционному неформальному заседанию Совета ЕС по иностранным делам (Гимниху) в Швеции готовится документ по обновлению стратегии отношений Евросоюз-КНР.

Как сообщалось, посол Китая во Франции Лу Шей в минувшую пятницу заявил французскому новостному каналу LCI, что страны бывшего Советского Союза "даже не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, материализующего их суверенитет".

Это заявление вызвало возмущенную реакцию как в государствах-членах ЕС, так и в институтах Евросоюза.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила в понедельник, что страна уважает суверенный государственный статус всех бывших советских республик.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, ПОСОЛ, РАЗЪЯСНЕНИЯ


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