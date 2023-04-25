Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $82,75 за баррель

Цены на нефть стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 во вторник составляет $82,75 баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,07 (1,3%) до $82,73 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,01 (0,01%), до $78,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,89 (1,1%), до $78,76 за баррель.
Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.
Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и, по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.
В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.
В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.
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