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Цена на нефть

24.04 $/bbl +/- WTI 78.76 +0.89 Brent 82.73 +1.07

ТЭК 25.04.2023 09:28

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $82,75 за баррель

Цены на нефть стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 во вторник составляет $82,75 баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,07 (1,3%) до $82,73 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,01 (0,01%), до $78,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,89 (1,1%), до $78,76 за баррель.

Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.

Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и, по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.

В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.

В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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