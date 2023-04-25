Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 апреля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 апреля ЦБА установил на уровне 1.8786 манат/1EUR (20 апреля - 1.8634 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 апреля установил на уровне 0.0209 манат/1RUB (20 апреля - 0.0208 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 апреля ЦБА сохранил на уровне 0.0876 манат/1 TL.
Н.Аббасова
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