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Регион 25.04.2023 08:52

Глава МИД Франции в среду начнет турне по странам Южного Кавказа

Глава МИД Франции Катрин Колонна с 26 по 28 апреля совершит турне по Южному Кавказу, сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

По информации ведомства, в ходе визита в Азербайджан запланированы встречи Колонны с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В Армении Колонна проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном, в Грузии - с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

"На встречах в Азербайджане и Армении Колонна выскажет приверженность Франции поддержке переговоров между двумя странами во имя справедливого, прочного мира, уважающего территориальную целостность и принципы международного права", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Р.Керимов

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Тэги: ЮЖКАВКАЗ, МИД, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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