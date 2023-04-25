Глава МИД Франции в среду начнет турне по странам Южного Кавказа

Глава МИД Франции Катрин Колонна с 26 по 28 апреля совершит турне по Южному Кавказу, сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.
По информации ведомства, в ходе визита в Азербайджан запланированы встречи Колонны с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
В Армении Колонна проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном, в Грузии - с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.
"На встречах в Азербайджане и Армении Колонна выскажет приверженность Франции поддержке переговоров между двумя странами во имя справедливого, прочного мира, уважающего территориальную целостность и принципы международного права", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Р.Керимов
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