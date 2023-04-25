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25.04.2023 10:18

Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет


Yelo Bank совместно с "ASAN Xidmət", а также при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением района Шуша), провел социальную акцию.

В честь праздника Рамазан для жителей села Талыш Тертерского района был организован первый ифтар после освобождения от оккупации, а также были розданы праздничные подарки. Целью акции служило восстановление национально-духовных ценностей на исторических азербайджанских землях. Главное для организаторов являлось подарить радость праздника гражданам, вернувшимся на земли своих предков.

Отметим, что село Талыш было освобождено нашей героической армией 3 октября 2020 года. На сегодняшний день в село вернулось более 20 семей, состоящих из 90 человек.

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