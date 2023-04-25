Президент Азербайджана посетит Болгарию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник нанесет визит в Болгарию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в канцелярии главы болгарского государства.

«По приглашению главы (болгарского – ИФ-Аз) государства Румена Радева президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 25 апреля, посетит нашу страну», - отметили в канцелярии.

В нем отмечается, что в рамках визита в присутствии президентов Радева и Алиева состоится церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

В канцелярии уточнили, что документ связан с инициативой «Кольцо солидарности» (STRING), предложенной Болгарией и поддержанной Европейской комиссией, для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.

Меморандум подпишут министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Росен Христов, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Карел Хирман.

По окончании церемонии подписания документа Алиев и Радев также откроют офис SOCAR в Софии. Открытие представительства Госнефтекомпании Азербайджана президенты двух стран согласовали в сентябре прошлого года, отметили в канцелярии.

Р.Керимов