Алиев прибыл с визитом в Болгарию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с рабочим визитом в Болгарию.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, Алиев в рамках визита примет участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

Документ связан с инициативой «Кольцо солидарности» (STRING), предложенной Болгарией и поддержанной Европейской комиссией, для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.

Меморандум подпишут министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Росен Христов, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Карел Хирман.

Президент Алиев также примет участие в открытии офиса SOCAR в Софии.

Р.Ахмедов