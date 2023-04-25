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СНГ 25.04.2023 13:05

Президент Узбекистана заявил о поступательном развитии партнерства с Россией

Стратегическое партнерство с Россией, развивается динамично, несмотря на непростые условия, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"С большим удовлетворением хотел бы отметить динамичное развитие в последние годы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал Мирзиеев в приветствии участникам выставки "Иннопром. Центральная Азия", открывшейся в Ташкенте.

Его послание во вторник на пленарной сессии огласил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев.

По оценке главы Узбекистана, несмотря на непростые условия, удается поддерживать устойчивые темпы роста взаимной торговли и расширять масштабы кооперации предприятий двух стран. "Растет число совместных предприятий, а портфель инвестиционных проектов насчитывает десятки миллиардов долларов, налажены тесные партнерские связи между регионами наших стран, имеющими большой потенциал", - написал Мирзиеев.

В Ташкенте с 2021 года впервые за пределами РФ проводится выставка "Иннопром". В экспозиции выставки представлены более 300 компаний из России, Узбекистана и других стран СНГ.

В апреле прошлого года форум проводился в формате "Иннопром. Центральная Азия".

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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