Президент Узбекистана заявил о поступательном развитии партнерства с Россией

Стратегическое партнерство с Россией, развивается динамично, несмотря на непростые условия, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"С большим удовлетворением хотел бы отметить динамичное развитие в последние годы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал Мирзиеев в приветствии участникам выставки "Иннопром. Центральная Азия", открывшейся в Ташкенте.
Его послание во вторник на пленарной сессии огласил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев.
По оценке главы Узбекистана, несмотря на непростые условия, удается поддерживать устойчивые темпы роста взаимной торговли и расширять масштабы кооперации предприятий двух стран. "Растет число совместных предприятий, а портфель инвестиционных проектов насчитывает десятки миллиардов долларов, налажены тесные партнерские связи между регионами наших стран, имеющими большой потенциал", - написал Мирзиеев.
В Ташкенте с 2021 года впервые за пределами РФ проводится выставка "Иннопром". В экспозиции выставки представлены более 300 компаний из России, Узбекистана и других стран СНГ.
В апреле прошлого года форум проводился в формате "Иннопром. Центральная Азия".
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