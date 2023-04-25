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Дальнее зарубежье 25.04.2023 13:34

ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи - глава ЕК

Евросоюз во вторник направил Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из запланированных на 2023 год 18 млрд, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предоставляем Украине очередной пакет макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро", - написала фон дер Ляйен в твиттере.

Она добавила, что ЕС продолжит поддерживать функционирование институтов Украины, а также поможет ей в проведении важных реформ.

В декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро при 10-летнем льготном периоде. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо странами союза.

В ЕК объяснили, что Украина должна будет погасить кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

В январе Еврокомиссия осуществила выплату Украине 3 млрд евро - первого транша этой помощи. Начиная с марта, выплаты производят ежемесячно в размере 1,5 млрд евро. Предыдущие выплаты прошли 21 марта.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, ПОМОЩЬ


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