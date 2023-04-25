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СНГ 25.04.2023 13:40

Риски применения вторичных санкций в отношении казахстанских компаний и банков растут - Минфин США

Растут риски применения вторичных санкций в отношении казахстанских компаний и банков, которые помогают РФ уклоняться от западных санкций, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

"Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков", - сказала Розенберг во вторник в Астане, отвечая на вопрос, стоит ли на повестке пункт о введении вторичных санкций в отношении казахстанских компаний.

"Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти существующие риски, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью РФ в уклонении от санкций и мер экспортного контроля", - добавила она.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОМПАНИИ, САНКЦИИ, РИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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