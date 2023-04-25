Риски применения вторичных санкций в отношении казахстанских компаний и банков растут - Минфин США

Растут риски применения вторичных санкций в отношении казахстанских компаний и банков, которые помогают РФ уклоняться от западных санкций, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

"Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков", - сказала Розенберг во вторник в Астане, отвечая на вопрос, стоит ли на повестке пункт о введении вторичных санкций в отношении казахстанских компаний.

"Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти существующие риски, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью РФ в уклонении от санкций и мер экспортного контроля", - добавила она.