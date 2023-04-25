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Дальнее зарубежье 25.04.2023 14:03

ООН вынужденно сворачивает ряд гуманитарных миссий в Судане

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили во вторник о том, что вынуждены прекратить гуманитарное присутствие в местах активных боевых действий в Судане.

"В местах, где интенсивная борьба затрудняет выполнение наших гуманитарные операций, мы вынуждены сократить присутствие", - заявил представитель Управления Йенс Лерке.

В то же время он отметил, что ООН намерена продолжить направлять помощь в Судан.

В понедельник ООН эвакуировала своих сотрудников из Судана, при этом в стране осталось небольшое число работников организации, в задачу которым поставлено содействие урегулированию конфликта.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах начались столкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - Силами быстрого реагирования. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

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Тэги: СУДАН, СИТУАЦИЯ, ООН


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