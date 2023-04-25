Операторы газотранспортных систем Азербайджана, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии подписали меморандум о развитии сотрудничества

Во вторник в Софии (Болгария) состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).
Документ был подписан в присутствии президентов Болгарии и Азербайджана Румена Радева и Ильхама Алиева, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Болгарское телеграфное агентство (БТА), в свою очередь, отмечает, что документ подписали министры энергетики Азербайджана, Болгарии, Румынии Пярвиз Шахбазов, Росен Христов, Вирджил-Даниэль Попеску, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Карел Хирман.
Документ связан с инициативой «Кольцо солидарности» (STRING), предложенной Болгарией и поддержанной Европейской комиссией, для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.
Р.Керимов
Азербайджанские артиллеристы отработали на учениях уничтожение целей условного противника
В Карабахе и В.Зангезуре реализуются свыше 70 инвестпроектов – замминистра экономики
Баку требует от Еревана выполнения 8 условий – постпред Азербайджана в ООН
Причиной взрыва в пятиэтажном доме на юге Азербайджана стала утечка газа - прокуратура
В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19
В результате взрыва в пятиэтажном доме в городе Биласувар пострадали два человека - СМИ
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Более 270 тыс. человек готовы покинуть Судан
Одна из сторон конфликта в Судане захватила в столице лабораторию с возбудителями кори и холеры - ООН
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Access2Success-2: AccessBank запускает очередную программу для женщин-предпринимателей
Bakcell стала официальным партнером Гран-при Азербайджана Формулы-1
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС