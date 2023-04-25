Операторы газотранспортных систем Азербайджана, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии подписали меморандум о развитии сотрудничества

Во вторник в Софии (Болгария) состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

Документ был подписан в присутствии президентов Болгарии и Азербайджана Румена Радева и Ильхама Алиева, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Болгарское телеграфное агентство (БТА), в свою очередь, отмечает, что документ подписали министры энергетики Азербайджана, Болгарии, Румынии Пярвиз Шахбазов, Росен Христов, Вирджил-Даниэль Попеску, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Карел Хирман.

Документ связан с инициативой «Кольцо солидарности» (STRING), предложенной Болгарией и поддержанной Европейской комиссией, для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.

Р.Керимов