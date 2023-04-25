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АПК 25.04.2023 13:52

В агропарках урожайность в 2 раза выше, чем с обычных сельхозугодий – замминистра экономики Азербайджана

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов отмечает эффективность агропарков, действующих в стране.

«Сегодня в Азербайджане свою деятельность осуществляет 51 агропарк. Их площадь составляет 240 тыс. га. Практика показала, что урожайность в агропарках в два раза превышает урожайность с обычных сельхозугодий», - сказал Алекберов во вторник на мероприятии, посвященном "Дню предпринимателя".

По его словам, в агропарках открыто 4,6 тыс. постоянных рабочих мест.

Кроме того, 5,2 тыс. человек привлекаются на сезонные работы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГРОПАРКИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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