В агропарках урожайность в 2 раза выше, чем с обычных сельхозугодий – замминистра экономики Азербайджана

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов отмечает эффективность агропарков, действующих в стране.

«Сегодня в Азербайджане свою деятельность осуществляет 51 агропарк. Их площадь составляет 240 тыс. га. Практика показала, что урожайность в агропарках в два раза превышает урожайность с обычных сельхозугодий», - сказал Алекберов во вторник на мероприятии, посвященном "Дню предпринимателя".

По его словам, в агропарках открыто 4,6 тыс. постоянных рабочих мест.

Кроме того, 5,2 тыс. человек привлекаются на сезонные работы.

Б.Рустамбеков