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Дальнее зарубежье 25.04.2023 14:09

Байден объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году

Президент США Джо Байден во вторник объявил, что примет участие в президентских выборах 2024 года.

"Я намерен добиваться переизбрания на пост президента США, потому что я знаю Америку", - заявил Байден в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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