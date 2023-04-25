Байден объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году

Президент США Джо Байден во вторник объявил, что примет участие в президентских выборах 2024 года. "Я намерен добиваться переизбрания на пост президента США, потому что я знаю Америку", - заявил Байден в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube.

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