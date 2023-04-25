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ТЭК 25.04.2023 14:20

Алиев и Радев приняли участие в открытии офиса SOCAR в Болгарии

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) открыла офис в Болгарии.

Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев во вторник приняли участие в церемонии открытия офиса SOCAR в Софии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Н.Аббасова

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Тэги: БОЛГАРИЯ, SOCAR, ОФИС


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