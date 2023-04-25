Алиев и Радев приняли участие в открытии офиса SOCAR в Болгарии

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) открыла офис в Болгарии. Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев во вторник приняли участие в церемонии открытия офиса SOCAR в Софии, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Н.Аббасова

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